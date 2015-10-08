Ещё
Названы самые популярные автомобили у москвичей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые популярные автомобили у жителей Москвы 

ИА Regnum 8 октября 2015
Все видеосюжеты от Рамблер Новостей в Instagram
Самым популярным транспортным средством среди жителей Москвы стал южнокорейский Hyundai Solaris: за 8 месяцев текущего года в городе появились 9,1 тыс. таких легковых автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на собственное исследование авторынка.
По данным аналитиков, второе место по популярности занял автомобиль Kia Rio с результатом 5,88 тыс., на третьей строчке рейтинга расположилась Skoda Octavia (4332).
Ометим, что в топ-10 самых популярных у москвичей автомобилей также вошли: Volkswagen Polo, Toyota Camry, Nissan X-Trail, Kia Ceed, Skoda Rapid, Toyota RAV4 и Renault Duster.
ИА Regnum: последние новости
«АвтоВАЗ» в 2019 году выпустит самый дешевый двухтопливный автомобиль Новая LADA 4x4 будет похожа на старую модель Nissan наладит производство Qashqai и X-Trail на заводе в Санкт-Петербурге
 Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение