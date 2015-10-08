Названы самые популярные автомобили у москвичей

Названы самые популярные автомобили у жителей Москвы

Самым популярным транспортным средством среди жителей Москвы стал южнокорейский Hyundai Solaris: за 8 месяцев текущего года в городе появились 9,1 тыс. таких легковых автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на собственное исследование авторынка.

По данным аналитиков, второе место по популярности занял автомобиль Kia Rio с результатом 5,88 тыс., на третьей строчке рейтинга расположилась Skoda Octavia (4332).

Ометим, что в топ-10 самых популярных у москвичей автомобилей также вошли: Volkswagen Polo, Toyota Camry, Nissan X-Trail, Kia Ceed, Skoda Rapid, Toyota RAV4 и Renault Duster.