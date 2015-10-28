Сдачу экзаменов на права решили усложнить

Новые правила проведения экзаменов в ГИБДД в ближайшее время начнут действовать в России

В России в скором времени изменятся правила проведения экзаменов в ГИБДД. По данным СМИ, документ уже направлен на регистрацию в Минюст, он вступит в силу через десять дней после официального опубликования. Как сообщается, усложнится не только теоретическая часть экзамена, но и увеличится количество упражнений на площадке, а также изменится балльная система в городе. По мнению экспертов, это должно повысить качество подготовки граждан и снизить аварийность среди начинающих автомобилистов. Кроме того, изменится внешний вид водительских прав.

В ближайшее время вступит в силу документ, фактически завершающий начатую два года назад реформу образования водителей в России, пишет газета «Коммерсантъ». Речь идёт о новых, усложнённых правилах проведения экзаменов в ГИБДД.

Как сообщает издание, глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ, утверждающий новый административный регламент сдачи экзаменов, а 90-страничный документ уже направлен на регистрацию в Минюст. Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Новые правила, которые начнут действовать до конца года, усложняют правила тестирования в Госавтоинспекции. Так, сегодня, чтобы сдать теорию, нужно дать правильные ответы на минимум 18 вопросов из 20. По новой схеме после каждого промаха нужно будут ответить ещё на пять дополнительных вопросов из того же тематического блока.

Что касается экзамена на площадке, то теперь для получения прав категории B экзаменатор будет назначать не три варианта упражнений, а пять. Список возможных тестов, которые могут достаться водителям, расширен с 10 до 17. Среди новых упражнений, к примеру, «Остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров», «Парковка задним ходом и выезд с парковочного места». Для категории А (мотоциклы) вводится новое упражнение «Скоростное маневрирование», во время которого нужно на 80-метровом участке объехать пять конусов (на выполнение дается не более 25 секунд). Принцип проведения экзамена в городе не изменился: экзаменуемый получает 5, 3 или 1 балл за каждую ошибку в зависимости от типа нарушения (грубое, среднее или мелкое); при 5 набранных баллах экзамен считается несданным. А вот сама балльная система в новом регламенте ужесточается. Если, к примеру, водитель проигнорировал требование экзаменатора развернуться на ближайшем перекрестке, то это будет считаться грубым нарушением, за это начислят 5 баллов (экзамен сочтут несданным). Если гражданин забыл пристегнуться ремнём безопасности, за это начислят 3 балла. Если при старте с места заглох двигатель, то за это дадут 1 балл (сейчас это вообще не считается нарушением). На самом учебном маршруте к девяти существующим заданиям добавились «Разворот за пределами перекрестка» и «Проезд железнодорожного переезда».

Новый регламент также установит чёткое время на проведение всех процедур. С момента подачи заявления гражданином до получения прав должно пройти не более 2 часов 10 минут, если речь идёт о категориях A и М (мопеды). Дополнительный час (3 часа 10 минут) нужен будет для получающих права категорий B, C, D и Е.

Согласно приказу МВД, изменится и внешний вид выдаваемых прав. Там теперь будут проставлять специальные отметки, если у водителя есть какие-то ограничения к управлению машиной. Отметка МС будет означать, что гражданин имеет право ездить на автомобиле только с ручным управлением (из-за инвалидности), АТ — на машине с автоматической коробкой передач. Отметка GCL означает, что водитель имеет право садиться за руль только в очках или коррекционных линзах, HA/CF — со слуховым аппаратом. Решение об отметке ГИБДД принимает не самостоятельно, а по данным из предъявленной гражданином медсправки.