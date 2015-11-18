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Mercedes-Benz рассказал о новом родстере SL
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Mercedes-Benz рассказал о новом родстере SL 

Autorating.ru 18 ноября 2015
Компания Mercedes-Benz рассекретила информацию об обновленном родстере SL. Мировая премьера новинки состоится завтра на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Компания сообщила, что родстер SL 400 будет предлагаться с 367— сильным двигателем, в качестве трансмиссии на всех версиях родстера будет предлагаться девятиступенчатая автоматическая коробка передач. До первой сотни SL 400 сможет разогнаться за 4,9 секунды.
Mercedes-Benz SL 500 получит V8 мощностью 455 л.с., а под капотом SL 63 AMG расположится 5,5— литровый двигатель развивающий 585 л.с.
Топовая версия Mercedes-Benz SL 65 AMG комплектуется 630— сильным двигателем, который способен разогнать родстер до 100 км/ч за 4 секунды.
Продажи родстера начнутся в будущем году.
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