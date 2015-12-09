Автомобили подорожают через месяц

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Ряд автопроизводителей могут повысить цены с начала 2016 года 

Rambler News Service 9 декабря 2015
Ряд автопроизводителей, включая АвтоВАЗ, собираются повысить цены на автомобили уже в январе, сообщает «Коммерсант». Причиной повышения цен называют с высокую долю импортных компонентов в производстве автомобилей и нестабильный курс валюты.
Повысить цены собирается, в частности, АвтоВАЗ: производитель поднимет цены на 3% на весь модельный ряд, за исключением новой Lada Vesta. В УАЗе сообщили о запланированном росте на 2-3% с нового года, на 2-5% собирается поднять цены Volvo. Источники издания утверждают о грядущем повышении цен на модельные ряд Skoda на 3%, Hyundai — в пределах 5%, Jaguar Land Rover — на 5%, однако в самой Jaguar это опровергают. В ноябре-декабре свои цены на автомобили уже повысили Mazda (3-6%), Peugeot (4%), цены на автомобили Nissan выросли за последние несколько месяцев на 6%.
Повышение цен в январе может отчасти стимулировать спрос на автомобили в декабре, считают в холдинге «Рольф». Глава Автостата Сергей Удалов полагает, что повышение цен в начале года может быть рассчитано на то, чтобы к началу сезонного роста продаж потребители «свыклись с новыми ценами».
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