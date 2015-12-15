За неуплату сборов в «Платон» снизили штрафы

Путин снизил штрафы для дальнобоев в 90 раз

Владимир Путин одобрил изменения в Кодекс об административных правонарушениях, радикально снижающие размер штрафов с дальнобойщиков за не оплату проезда по федеральным трассам через систему «Платон».

В КоАП окончательно внесены поправки, снижающие штраф за неоплату проезда дальнобойной фуры по федеральным трассам. После Нового Года, если владелец большегруза не внесет деньги за проезд по федеральным трассам, его оштрафуют не на 450 000 рублей как сейчас, а на 5000 рублей. За повторное нарушение штраф составит 10 000 рублей, сообщает Rambler News Service. Более чем один штраф в сутки за такие правонарушения выписать будет нельзя. Напомним, что с 15 ноября заработала федеральная система сбора средств с дальнобойщиков «Платон». С ее помощью власти собирают за проезд по федеральным трассам с владельцев 12-тонных грузовиков по 1,53 рубля за каждый километр пути. С 1 марта 2016 года плата вырастет вдвое — до 3,06 рублей за км. — Народ, безусловно, против «Платона», — говорит член координационного совета ассоциации «Дальнобойщик» Игорь Пасынков. — Но в связи с тем, что автоперевозки — низкорентабельный бизнес, возможностей бастовать у людей немного. Некоторым семьям уже нечем платить за жилье, еду. Поэтому народ, скрежеща зубами, выезжает на трассу… Мы ни в коем случае не призываем людей к голодовке или радикальным формам протеста. Но будем продолжать агитационную работу: готовимся к объявлению всеобщей забастовки с 20 февраля по 10 марта. Именно в это время правительство будет удваивать сбор, и наша задача на это отреагировать. Введение этого сбора вызвало массовые выступления дальнобойщиков по всей стране — с митингами, пикетами и перекрытиями трасс. Перевозчиков возмущает не только некорректность работы системы «Платон», принуждающая водителей к перепробегам и переплатам, а также «глючащие» интернет-сайт системы и бортовые устройства для автоматического списания средств. Несмотря на 90-кратное снижение штрафов для дальнобойщиков-неплательщиков, они собираются и дальше требовать отмены самого принципа платы за проезд по бесплатным дорогам.

Это неполный текст новости