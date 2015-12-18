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Телеведущий Хрусталев устроил дорожную разборку в центре Москвы
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Телеведущий Хрусталев устроил разборку из-за пробки в центре Москвы 

ИА Regnum 18 декабря 2015
Телеведущий Дмитрий Хрусталев подрался с одним из водителей в ходе дорожного конфликта в центре Москвы, передает LifeNews.
По данным очевидцев, конфликт спровоцировала небольшая пробка на дороге в районе Улицы 1905 года. Телеведущий, стремясь объехать преградившие ему дорогу автомобили, попытался встроиться в поток. Такой маневр не понравился водителю внедорожника, о чем он и сообщил Хрусталеву. В итоге короткая словесная перепалка переросла в потасовк. Впрочем, конфликт прошел без серьезных последствий: никаких заявлений по факту драки в полиции нет.
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