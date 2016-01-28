Названы цены на Lada XRay

Названа рекомендованная цена Lada Xray

АВТОВАЗ объявил цены на многообещающий по его мнению псевдокроссовер LADA XRAY: как и предполагал портал «АвтоВзгляд», новинка оказалась значительно дороже ранее заявленного прайса.

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