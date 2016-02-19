Керченский мост подешевел на 680 млн рублей

Сметная стоимость моста через Керченский пролив оказалась меньше лимита

Главгосэкспертиза дала положительное заключение на проект моста в Крым, а также подтвердила его сметную стоимость, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Это неполный текст новости