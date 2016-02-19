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Керченский мост подешевел на 680 млн рублей
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Сметная стоимость моста через Керченский пролив оказалась меньше лимита 

Rambler News Service 19 февраля 2016
Главгосэкспертиза дала положительное заключение на проект моста в Крым, а также подтвердила его сметную стоимость, сообщает пресс-служба Росавтодора.
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