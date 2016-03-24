В России выставят на продажу Бэтмобиль за миллион евро

В России будет продан Бэтмобиль, построенный в единственном экземпляре. Реплика автомобиля супергероя, впервые появившегося в фильме «Бэтмен» 1989 года и затем присутствовавшего в ленте «Бэтмен возвращается» 1992 года, оценивается в миллион евро (77 464 700 рублей).

Бэтмобиль будет выставлен на продажу эксклюзивно на сайте Авто.ру, который также займется всеми соответствующими формальностями по растаможке и доставке машины в любой город России или СНГ. На данный момент автомобиль находится в Лондоне, и документы на его трансфер уже готовятся. Ожидается, что к концу лета этот Бэтмобиль будет показан публике в Москве.

Выставленный на продажу Бэтмобиль был собран в США на платформе General Motors. Автомобиль имеет стеклопластиковый кузов со сдвижной крышей, 550-сильный восьмицилиндровый двигатель Ford объемом 7,5 литра и спортивную выпускную систему. Машина может набирать 250 километров в час и, по словам владельца, находится в отличном техническом состоянии и на ходу.

Нынешний владелец купил реплику на аукционе Houston Classic Weekend шесть лет назад. С тех пор она не выезжала за пределы Великобритании. У автомобиля есть специальный сертификат от студии Warner, признавшей машину одной из лучших реплик Бэтмобиля в мире. Владелец имеет коллекцию других машин из кинофильмов и готов «поддерживать контакт» с покупателем Бэтмобиля.

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