В Германии испытали летающий автомобиль

Летающий автомобиль впервые поднялся в воздух в Германии

Первый тестовый пилотируемый запуск Volocopter состоялся в Германии. Машину называют первым летающим автомобилем. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на New Scientist, аппарат взлетел на несколько метров, после чего …

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