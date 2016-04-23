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АвтоВАЗ «заморозил» проект Lada Xray Cross
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АвтоВАЗ «заморозил» проект Lada Xray Cross 

Российская Газета 23 апреля 2016
Проект по созданию Lada Xray Cross находится в стадии «заморозки». Об этом информирует портал «Колеса.ру».
На дальнейшее развитие проекта по созданию «вседорожной» версии хэтчбека может повлиять решение нового президента АвтоВАЗа Николя Мора, который вступил в должность в начале апреля.
Если все же проект вернут в работу, Lada Xray Cross будет собираться со специальными защитными накладками по периметру кузова. Авто изначально планировали сделать полноприводным.
Напомним, что за первые месяцы 2016 года в России, согласно данным «Автостат Инфо», было реализовано 1995 автомобилей Lada Xray. Продажи модели в марте составили 1367 единиц авто.
Ранее проходила информация, что АвтоВАЗ разрабатывает Lada Vesta Cross. Ожидается, что авто встанет на конвейер 25 октября текущего года, а продажи новинки ориентировочно стартуют в ноябре.
Универсал должен заимствовать основные технические особенности у обычной Vesta. Полный привод «вседорожнику» пока не гарантирован, но вполне возможен. Собирается ли АвтоВАЗ приостановить работу и над этим проектом — пока не сообщается.
Сейчас АвтоВАЗ выпускает две «кроссовые» модели — автомобили Lada Largus Cross и Lada Kalina Cross.
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