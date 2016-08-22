На 11 парковках у ВДНХ и «Сокольников» стоимость снизили вдвое

С понедельника, 22 августа, снижена стоимость на 11 плоскостных парковках закрытого типа, расположенных у ВДНХ и парка «Сокольники». По будням за час парковки на них автомобилистам нужно будет платить 50 рублей вместо 100, в выходные дни стоимость останется прежней, сообщили МОСЛЕНТЕ в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Десять парковок находятся в Северо-Восточном административном округе вблизи ВДНХ, ещё одна — в Восточном административном округе, на улице Сокольнический вал, у парка «Сокольники».

Как пояснили в ведомстве, эта мера позволит улучшить транспортную ситуацию рядом с расположенными поблизости парками, а автомобилисты будут тратить меньше времени на поиск свободных мест.

«Мы ежедневно собираем статистику загруженности парковочных мест во всех районах Москвы и оцениваем эффективность их использования. По итогам анализа работы парковок у ВДНХ и «Сокольников» мы приняли решение о снижении здесь тарифов в будние дни, так как основной пик их загруженности приходится на выходные. Двукратное снижение стоимости повысит востребованность данных парковок для москвичей и в будни», — отметил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Плоскостные парковки, о которых идёт речь, были открыты в 2015 году и начале 2016-го. Их общая вместимость составляет 891 машиноместо, 94 из которых предназначены для инвалидов.