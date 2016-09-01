Предложен эффективный способ избежать пробок на дорогах

Для этого каждая машина должна двигаться так, чтобы расстояние между ею и автомобилями, расположенными спереди и сзади, было равным. Видео, демонстрирующее идею специалистов, доступно на образовательном канале CGP Grey на YoyTube, кратко о нем сообщает издание Popular Mechanics.

Практическая реализация такой идеи затруднительна, поскольку предполагает, что все участники дорожного движения должны о ней знать. Между тем, она может оказаться эффективной для беспилотных транспортных средств, которые лишены недостатков, связанных с человеческим фактором.