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Собянин открыл движение по новой эстакаде на Рябиновой улице
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Сергей Собянин открыл движение по новой эстакаде на Рябиновой улице 

Москва24 9 сентября 2016
Она позволит ликвидировать проблемный перекресток в районе пересечения с улицей Генерала Дорохова и обеспечит беспрепятственное движение транспорта по Рябиновой улице.
"Мы закончили достаточно большой транспортный узел, который включает в себя улицу Рябиновая, часть Сколковского шоссе, улицу Витебская, улицу Генерала Дорохова. Таким образом, получили достаточно такой комплексный проект, который позволит стать частью Северо-Западной хорды, от Можайки до Мичуринского, с одной стороны. С другой стороны — даст возможность выезда с улицы Генерала Дорохова и Сколковского шоссе и даст возможность дальше продолжать улицу Генерала Дорохова до улицы Мосфильмовская. Так что это большой объект, очень серьезный и нужный для города", — Собянин, чьи слова приводит Агентство «Москва».
Строительство эстакады протяженностью 261 метр стало завершающим этапом комплексной реконструкции Рябиновой улицы. Ее проезжую часть расширили до четырех полос движения в каждую сторону на участке от Троекуровского проезда до улицы Генерала Дорохова и до трех полос — на участке от улицы Генерала Дорохова до железнодорожного путепровода через пути Киевского направления МЖД.
Помимо двух эстакад прямого хода на пересечении Рябиновой улицы с Троекуровским проездом и улицей Генерала Дорохова, построены разворотная эстакада на пересечении Троекуровского проезда с Рябиновой улицей, а также заездные карманы на остановках общественного транспорта.
Всего в рамках реконструкции Рябиновой улицы построено и реконструировано 7,12 километра дорог. Для удобства и безопасности пешеходов возведены шесть переходов — пять надземных и один подземный. Реконструкция позволила организовать бессветофорное движение и увеличить пропускную способность улицы на 30 процентов.
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