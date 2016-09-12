Собянин открыл первый московский парад городской техники

Мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье, во второй день праздничных мероприятий, посвященных Дню города, открыл первый московский парад городской техники. Это событие стало центральным среди праздничных мероприятий в Москве в воскресенье.

Первый парад

"Мы впервые проводим парад московской городской техники. Впервые парадом на Садовое кольцо выехали машины скорой помощи, дорожной, коммунальной техники, полицейские машины, машины МЧС", — сказал Собянин.

По его словам, на этой технике работают тысячи людей, которые обеспечивают безопасность комфорт москвичей.

Градоначальник отметил, что в последние годы в столице было обновлено около 60% городской техники. «Москва обладает самой лучшей техникой не только среди российских, но и европейских городов с точки зрения того, что она новая, технологичная и соответствует экологическим требованиям, что немаловажно», — заметил Собянин.

"Будем считать парад городской техники открытым!" — добавил мэр Москвы.

Ретро и современность

В параде принимают участие 662 машины: городские автобусы, пожарные машины, тракторы, машины скорой помощи, патрульные машины и мотоциклы ГИБДД и другая техника. Кроме того, в колонне проходит около 30 ретроавтомобилей, включая автобус, выпущенный в 1947 году. Длина колонны составляет около двух километров, она стартовала на Звенигородском шоссе и прошла по Садовому кольцу, начиная с Новинского бульвара против часовой стрелки.

В связи с этим движение по Садовому кольцу временно закрыто для других автомобилей. Для просмотра парада на Садовом кольце установлены 12 больших светодиодных экранов.

Одновременно в акватории Москвы-реки от Крымского моста до Нескучного сада проходит парад пожарно-спасательных кораблей МЧС.

По окончании парада москвичи и гости столицы смогут посетить выставку 130 автомобилей городских служб, которая пройдет на Красной Пресне с 17:00 до 21:00.

Самый массовый смотр спецмашин

Как ранее сообщалось на сайте столичной мэрии, нынешний парад городской техники может попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый смотр спецмашин за всю историю. «Москва получит сразу два диплома за организацию и проведение самого массового парада городской техники — от Книги рекордов России и Книги рекордов Европы», — уточнялось в сообщении.