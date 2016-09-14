Керченская переправа установила рекорд по числу пассажиров

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На Керченской переправе с парома упала машина 

Рамблер 14 сентября 2016
В Керчи с причала в залив упал автомобиль «Лада-Приора». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главного управления МЧС по Крыму Владимира Иванова.
По его словам, инцидент произошел в 09:37 16 сентября. Когда паром подплывал к причальной стенке в Керчи, водитель «Лады», не дождавшись команды оператора, начал ехать и его машина упала в воду. Глубина в месте падения автомобиля составляет восемь метров.
Иванов отметил, что водитель выжил. Сейчас проверяется наличие алкоголя в его крови. Очевидцы происшествия рассказали, что мужчина выезжал с парома с криком «Я должен быть первым в Крыму».
В 11:10 автомобиль подняли со дна с помощью крана и водолазов. Работа паромной переправы нарушена не была.
 Ещё 60 источников 
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