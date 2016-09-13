Собянин открыл движение по первому в России винчестерному тоннелю

Сергей Собянин открыл во вторник движение по участку Северо-Западной хорды от Ленинградского шоссе до проспекта Маршала Жукова. Запуск включил в себя первый в Москве тоннель винчестерного типа.

"Мы сегодня сдаем два важных объекта. Окончена реконструкция ул. Народного Ополчения, на пересечении с ул. Берзарина сделан винчестерный тоннель, это часть Северо-Западной хорды", — сказал Собянин, чьи слова приводит Агентство «Москва».

Винчестерный тоннель — уникальное инженерное сооружение, аналогов которому нет не только в Москве, но и в России. Особенность его в том, что он по сути двухэтажный — встречные потоки машин будут ехать по тоннелю не параллельно, а друг над другом. Такую технологию пришлось применить для того, чтобы проезжая часть была как можно дальше от жилых домов.

Длина сооружения на пересечении улицы Народного Ополчения с улицей Берзарина составляет 786 метров. Движение в тоннеле организовано по трем полосам в каждом направлении, еще по две полосы работают вдоль тоннеля — для заездов во дворы. Работы велись в рамках строительства южного участка Северно-Западной хорды.

Это неполный текст новости