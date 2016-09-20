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BMW впервые показала салон нового поколения седана 5-Series
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BMW впервые показала салон нового поколения седана 5-Series 

Daily-Motor 20 сентября 2016
Баварский автоконцерн BMW рассекретил дизайн интерьера нового поколения своего седана 5-Series. В Сети появилось официальное видео, на котором оказалась запечатлена будущая новинка. В частности в видеоролике был показан салон нового поколения «пятерки». Стоит отметить, что даты презентации, а также площадки дебюта этой модели — пока не рассекречено.
На видеотизере, опубликованном пресс-службой компании «БМВ» есть сопроводительный текст, который сообщает зрителям о том, что «новые технологии вождения и комфорт вышли в этой модели на абсолютно новый уровень».
Также сообщается о скором дебюте этой новинки, которая, к слову, может быть показана уже в конце сентября на международном автосалоне в Париже.
Из видеоролика, выложенного в Сеть, можно понять, что новый седан получит систему удержания в пределах полосы движения, а также технологию экстренного торможения. Кроме того, новый 5-Series будет задействовать систему автономного управления, а также ряд других электронных «помощников».
В салоне новой «пятерки» от «БМВ» появится новое рулевое колесо, обновленная приборная панель, новый экран мультимедийной системы на центральной консоли и многое другое.
Автомобиль будет построен на платформе CLAR, которая уже была задействована при создании новой генерации седана 7-Series.
В базовой версии новая 5-Series будет оснащена 2-литровым турбированным 4-цилиндровым мотором, мощность которого пока держится в секрете.
Также в моторную линейку этой модели войдут рядные 6-ки, функционирующие как на бензине, так и на «тяжелом топливе», а также гибридная силовая установка с возможностью подзарядки от стандартной электросети.
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