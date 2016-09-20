1 октября в Москве состоится пробег троллейбусов

В субботу, 1 октября, в столице пройдёт очередной праздник московского троллейбуса. Посмотреть на ретротехнику и сфотографироваться с ней можно будет с 12:00 до 15:00 на Фрунзенской набережной (от улицы Тимура Фрунзе до Крымской набережной).

До этого запланирован пробег ретротроллейбусов. Колонна техники стартует в 11:15 от улицы Дениса Давыдова. Там расположен филиал «Центральный» Мосгортранса, бывший Филёвский автобусно-троллейбусный парк. Троллейбусы пройдут по Кутузовскому проспекту, Смоленскому и Зубовскому бульварам, Новолужнецкому проезду, Комсомольскому проспекту и остановятся на Фрунзенской набережной.

«Мы ценим интерес горожан к истории общественного транспорта и, готовясь к очередному празднику, стараемся сделать его максимально интересным для жителей. Поэтому в выставке ретротехники специальным гостем станет уже полюбившийся москвичам петербуржец ЯТБ-1. На празднике также будет представлен музыкальный «Синий троллейбус», вновь вышедший на маршрут в начале сентября», — заявил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

ЯТБ-1 — один из первых советских троллейбусов с корпусом из дерева. Его производили на Ярославском автомобильном заводе. Ходил он по улицам Москвы до конца 40-х годов прошлого века. В 1996 году уникальный троллейбус 1936 года выпуска обнаружили под Зеленогорском (Санкт-Петербург), с 1954 года его использовали как дачный домик. Машину отреставрировали, теперь она находится в петербуржском музее городского электрического транспорта и приезжает в Москву на праздники.

Всего москвичи увидят около двух десятков уникальных экспонатов разных времён. Посетители праздника смогут зайти внутрь троллейбусов, сфотографироваться с ними, а также с актёрами, переодетыми в костюмы разных эпох. Москвичей ждут развлекательная программа, конкурсы, призы и памятные сувениры.

В этом году московскому троллейбусу исполняется 83 года. Регулярное сообщение открылось в столице 15 ноября 1933 года. Первая троллейбусная линия пролегала от Белорусского вокзала до села Всехсвятского (ныне — район Сокол). Сегодня ГУП «Мосгортранс» обслуживает порядка 80 троллейбусных маршрутов, на балансе предприятия находится более 1,5 тысячи троллейбусов.

В прошлом году на праздник московского троллейбуса, который также состоялся в октябре, пришли около 50 тысяч человек. Посетителям показали троллейбусы разных времён — от МТБ-82Д 1954 года выпуска до более поздних, таких как ЗиУ-5 1961 года выпуска и ЗиУ-9, выпущенного в 1980-м. Все желающие смогли побывать в их салонах и послушать рассказы сотрудников музея Мосгортранса.

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