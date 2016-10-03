У автомобиля оторвало дверь на 280 км/ч: видео

Например, как в этом видеоролике, где пилот мчался за рулём своего BMW M3 по знаменитой немецкой гоночной трассе Нюрбургринг. Судя по всему, автомобиль был серьёзно подготовлен к гонкам — все «лишние» детали вроде панелей дверей или обшивки пола демонтированы ради снижения веса, а в салоне установлен гоночный каркас безопасности.

Пилот был вполне уверен в своих силах и ничто не предвещало беды, но после того, как BMW разогнался на длинном прямике до 280 км/ч, правая дверь автомобиля внезапно оторвалась от кузова и на огромной скорости улетела прочь, оставив гонщика в полном недоумении.