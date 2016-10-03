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У автомобиля оторвало дверь на 280 км/ч
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У автомобиля оторвало дверь на 280 км/ч: видео 

Популярная механика 3 октября 2016
Например, как в этом видеоролике, где пилот мчался за рулём своего BMW M3 по знаменитой немецкой гоночной трассе Нюрбургринг. Судя по всему, автомобиль был серьёзно подготовлен к гонкам — все «лишние» детали вроде панелей дверей или обшивки пола демонтированы ради снижения веса, а в салоне установлен гоночный каркас безопасности.
Пилот был вполне уверен в своих силах и ничто не предвещало беды, но после того, как BMW разогнался на длинном прямике до 280 км/ч, правая дверь автомобиля внезапно оторвалась от кузова и на огромной скорости улетела прочь, оставив гонщика в полном недоумении.
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