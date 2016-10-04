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В Москве появится дублер Можайского шоссе и Мичуринского проспекта
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В Москве появится дублер Можайского шоссе и Мичуринского проспекта 

РИА Новости 4 октября 2016
Дублер Можайского шоссе и Мичуринского проспекта появится в 2017 году, сообщил журналистам во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.
"Строительстве Северо-Западной хорды находится в завершающей стадии, осталось несколько сложных участков. В следующем году будет полностью завершена работа по строительству связки между Мосфильмовской улицей и улицей Генерала Дорохова", — сказал мэр.
Это позволит создать полноценный дублер Можайского шоссе и Мичуринского проспекта с выходом на МКАД, подчеркнул Собянин.
Мэр напомнил, что в сентябре власти Москвы открыли несколько ключевых участков магистрали: винчестерный тоннель на улице Народного ополчения и эстакаду на Рябиновой улице.
Северо-Западная хорда протяженностью 29 километров должна пройти от Сколковского до Ярославского шоссе и обеспечить связь между районами севера и юга Москвы, минуя центральную часть города.
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