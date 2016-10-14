Стритрейсерша Багдасарян опубликовала видео с опасным дрифтом

Стритрейсерша Мара Багдасарян опубликовала очередное видео с опасным дрифтом

Проходящая свидетелем по уголовному делу о гонках Mercedes Gelandewagen с автомобилем полиции в Москве, дочь крупного бизнесмена Мара Багдасарян , опубликовала на своей странице в фейсбуке очередное видео с дрифтом на элитных иномарках прямо на дороге общего пользования. В этот раз девушка не была непосредственной участницей событий, а снимала все происходящее с водительского места своего Mercedes-Benz S-Class Coupe.

На записи, которая была опубликована в ночь с 13-го на 14-е октября видно, что действие происходит также ночью на одной из московских улиц. Два автомобиля, один из которых — спорткар Audi R8 Coupe с госномером В216ОР777 синего цвета, а второй — спортривный BMW M3 также синего цвета, следуют в крайнем левом ряду. При этом водитель Audi R8 страхует BMW, отгораживая его от других автомобилей, для того, чтобы его водитель смог подрифтовать и выполнить «полицейские» развороты. Этот BMW уже фигурировал в фейсбуке Багдасарян, где девушка размещала его фотографии с номером «МАРА 777».

Позже Багдасарян выложила в соцсети фотографию с полицейским автомобилем, который, предположительно, остановил ночных гонщиков.

Ранее сообщалось о том, что Багдасарян опубликовала на своей страничке запись от 2 октября с нарушениями ПДД на Кутузовском проспекте. На ролике под названием «Когда очень спешишь» было видно, как Багдасарян на высокой скорости, значительно превышающей скорость потока, ехала по разделительной полосе проспекта.