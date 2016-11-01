Перехватывающие парковки синхронизировали с метро

Перехватывающие парковки в Москве синхронизировали с метро

Городские перехватывающие парковки с первого ноября начали работать по новому графику. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Ранее они были открыты с 06:00 до 21:30. В это время стоянка была бесплатной при условии покупки двух поездок на метро. При этом автомобилистам, не успевшим забрать машину, приходилось платить уже по ночному тарифу.

Для удобства тех, кто поздно уходит с работы, было решено синхронизировать графики парковок и метро. Теперь стоянки будут доступны с 05.30 утра и до часа ночи.