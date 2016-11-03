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Автолюбителей попросили пересесть на общественный транспорт
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Автолюбителей попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада 

Москва24 3 ноября 2016
Столичных водителей попросили пользоваться общественным транспортом из-за осадков, сообщает информационный центр дептранса.
В городе ожидается снегопад, который продлится весь день 3 ноября, на дорогах возможен гололед и снежные заносы.
Если автомобилисту необходимо отправиться по делам на личной машине, то ему лучше строго соблюдать правила дорожного движения и требования знаков и разметки, а также не совершать обгоны и необоснованные маневры.
Lнем в столице воздух прогреется до плюс 1 градуса, и будет идти мокрый снег. Также ожидается юго-восточный ветер с порывами до 12–17 метров в секунду.
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