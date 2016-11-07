Ещё
Новый кабриолет Audi A5 открыл все свои секреты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый кабриолет Audi A5 открыл все свои секреты 

Auto.Today 7 ноября 2016
Второе поколение серии кабриолета Audi A5 будет иметь свою мировую премьеру на LA Auto Show 17 ноября, но немцы предоставляют нам серию фото их модели с мягким верхом, который отчасти основывается на BMW 4-Series и Mercedes-Benz C-Class.
Эта модель является немного длиннее модели предшественника на 47 мм. Колесная база также увеличена на на 2765 мм наряду с более компактной конструкцией сидений. Также стало известно, что было увеличено багажное простанство на 60 л и теперь составляет 380 л.
Все особенности технологий, комфорта и безопасности, обнаруженные на других моделях A5 также присутствуют и на новой модели. Кабриолет также оснащен 12,3-дюймовым цифровым дисплеем на приборной панели, сиденья водителя и переднего пассажира оснащены новым ременем безопасности. Также доступен микрофоном для водителя и переднего пасажира, что обещает улучшить качество общения в авто даже при в режиме открытого капота.
Как и с остальными A5, кабриолет будет построен на платформе MLB Evolution, что делает новый Audi легче на 40 кг по сравнению с предыдущей моделью. Передний привод 2,0 TDI A5 мощностью 190 л. с. весит 1690 кг.
Говоря о двигателях, автомобиль использует тот же диапазон трансмиссий, как и другие A5. Audi говорит, что по сравнению с предыдущей моделью, двигатели предлагают до 17 процентов больше мощности, но при этом потребляют на 22 процента меньше топлива.
Auto.Today: последние новости
Тест-драйв дизельного SEAT Ateca: Все сразу – мощный и экономный Электромобиль Nissan Leaf станет лучше с новым дизайнерским пакетом Nismo Новый Mercedes-Benz GLE попал в объектив шпионских фотокамер
 Ещё 55 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение