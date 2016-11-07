Новый кабриолет Audi A5 открыл все свои секреты

Второе поколение серии кабриолета Audi A5 будет иметь свою мировую премьеру на LA Auto Show 17 ноября, но немцы предоставляют нам серию фото их модели с мягким верхом, который отчасти основывается на BMW 4-Series и Mercedes-Benz C-Class.

Эта модель является немного длиннее модели предшественника на 47 мм. Колесная база также увеличена на на 2765 мм наряду с более компактной конструкцией сидений. Также стало известно, что было увеличено багажное простанство на 60 л и теперь составляет 380 л.

Все особенности технологий, комфорта и безопасности, обнаруженные на других моделях A5 также присутствуют и на новой модели. Кабриолет также оснащен 12,3-дюймовым цифровым дисплеем на приборной панели, сиденья водителя и переднего пассажира оснащены новым ременем безопасности. Также доступен микрофоном для водителя и переднего пасажира, что обещает улучшить качество общения в авто даже при в режиме открытого капота.

Как и с остальными A5, кабриолет будет построен на платформе MLB Evolution, что делает новый Audi легче на 40 кг по сравнению с предыдущей моделью. Передний привод 2,0 TDI A5 мощностью 190 л. с. весит 1690 кг.

Говоря о двигателях, автомобиль использует тот же диапазон трансмиссий, как и другие A5. Audi говорит, что по сравнению с предыдущей моделью, двигатели предлагают до 17 процентов больше мощности, но при этом потребляют на 22 процента меньше топлива.