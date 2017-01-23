В Москве объявлен «желтый уровень» опасности

В Москве объявили желтый уровень опасности, предупреждающий жителей о потенциально опасной погоде.

Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Гидрометцентр РФ

Сегодня, 22 января в столице ожидаются порывы ветра до 12-17 метров в секунду, местами метель и гололед. При этом температура воздуха будет держаться в районе 0 градусов. После обеда синоптики прогнозируют снегопад, вызванный теплым атмосферным фронтом.

Желтый уровень означает, что погода может быть потенциально опасна. Отметим, что аналогичный погодный уровень объявлен и в других областях центральной России.

Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер/погоде.