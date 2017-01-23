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В Москве объявлен «желтый уровень» опасности
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В Москве объявлен «желтый уровень» опасности 

Рамблер 23 января 2017
В Москве объявили желтый уровень опасности, предупреждающий жителей о потенциально опасной погоде.
Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Гидрометцентр РФ.
Сегодня, 22 января в столице ожидаются порывы ветра до 12-17 метров в секунду, местами метель и гололед. При этом температура воздуха будет держаться в районе 0 градусов. После обеда синоптики прогнозируют снегопад, вызванный теплым атмосферным фронтом.
Желтый уровень означает, что погода может быть потенциально опасна. Отметим, что аналогичный погодный уровень объявлен и в других областях центральной России.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер/погоде.
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