BMW 8-й серии проходит зимние тесты

Прототип BMW 8-й серии вновь был замечен во время прохождения тестов — на этот раз в зимних условиях, на заснеженных дорогах Швеции. Фотошпионы предоставили качественный видеоматериал, на котором отлично просматриваются с разных ракурсов купе и кабриолет. В основе автомобилей лежит все та же платформа CLAR, на которой собрана флагманская «баварская» седьмая серия.

Предполагается, что линейка двигателей «восьмерки» будет представлена шестицилиндровыми турбомоторами, а также восьмицилиндровым агрегатом мощностью 450 «лошадей». Премьера модели ожидается в следующем году, о чем «АвтоВзгляд» уже сообщал ранее.