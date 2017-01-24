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BMW 8-й серии проходит зимние тесты
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BMW 8-й серии проходит зимние тесты 

АвтоВзгляд 24 января 2017
Прототип BMW 8-й серии вновь был замечен во время прохождения тестов — на этот раз в зимних условиях, на заснеженных дорогах Швеции. Фотошпионы предоставили качественный видеоматериал, на котором отлично просматриваются с разных ракурсов купе и кабриолет. В основе автомобилей лежит все та же платформа CLAR, на которой собрана флагманская «баварская» седьмая серия.
Предполагается, что линейка двигателей «восьмерки» будет представлена шестицилиндровыми турбомоторами, а также восьмицилиндровым агрегатом мощностью 450 «лошадей». Премьера модели ожидается в следующем году, о чем «АвтоВзгляд» уже сообщал ранее.
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