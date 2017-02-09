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Лишившийся руки инженер разработал бионический протез
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Российский инженер, лишившийся руки, разработал бионический протез 

TechCult 9 февраля 2017
Что делать человеку, потерявшему руку в результате несчастного случая? С учетом того, что доступные по цене отечественные протезы — всего лишь бесполезные муляжи, а функциональные импортные модели соизмеримы по цене с автомобилем — это повод впасть в депрессию. Однако россиянина Максима Ляшко, по образованию инженера, случившееся с ним несчастье подтолкнуло к активным действиям. Он не просто разработал недорогой и качественный протез для себя, но и создал компанию по их серийному выпуску. Причем речь идет не о каком-то кустарном производстве. Часть деталей для протезов распечатывается на 3D-принтере, что значительно удешевляет изделие.
Бионический протез работает от внешнего источника питания. Управление осуществляется при помощи набора датчиков. Владельцу достаточно представить движение, после чего протез выполняет его.
В своем стремлении помочь тысячам инвалидов Максим не одинок. В прошлом году белорусский программист Олег Гальцев разработал аналогичную недорогую модель ручного биомеханического протеза для своего отца, потерявшего руку.
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