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Эксперт «Авторадио» рассказал, как проверить VIN-код машины перед покупкой
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Эксперт «Авторадио» рассказал, как проверить VIN-код машины перед покупкой 

Рамблер 10 февраля 2017
Эксперт Максим Шелков рассказал в эфире «Авторадио», как обезопасить себя и правильно проверить VIN-код автомобиля перед покупкой.
Он рассказал историю о своем приятеле, который купил машину за 860 тысяч рублей. Продавцы назвали мужчине VIN-код автомобиля и предложили проверить его «через интернет». Однако приятель Шелкова отказался и решил «позвонить другу в ГАИ». В итоге друг сказал ему, что автомобиль «нигде не числится, ни в аресте, ни в розыске».
Однако, когда приятель автоэксперта пришел в ГИБДД ставить свой автомобиль на учет, оказалось, что у него проблемы: сотрудник полиции поднял сиденья и увидел, что VIN-коды спилены болгаркой.
Чтобы избежать таких ситуаций, Шелков посоветовал перед покупкой проверять машину через реестр залогов, а ее владельца — через сайт Федеральной службы судебных приставов. Также он напомнил, что любой VIN-номер можно проверить по комплектации в базе данных официального дилера (соответствует ли цвет, салон и т.д.).
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