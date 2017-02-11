В США порыв ветра сдул грузовик на полицейскую машину

На трассе в американском штате Вайоминг порыв ветра, достигавший скорость 150 км/ч, сдул грузовик на полицейскую машину. К счастью, в момент инцидента в авто никого не было. Водитель грузовика и его пассажир не пострадали.