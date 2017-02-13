Эволюцию Range Rover показали за 2 минуты

Компания Jaguar Land Rover представила двухминутный анимированный ролик, посвященный одному из ключевых автомобилей в истории компании, Range Rover. Видео опубликовано на YouTube.

История Range Rover начинается с 26 предсерийных моделей под названием Velar. Затем в ролике рассказывается о двухдверном Range Rover Classic, первой серийной модели, и обо всех поколениях и версиях внедорожника, заканчивая последней новинкой SVAutobiography Dynamic от подразделения Special Vehicle Operations с двигателем мощностью 550 лошадиных сил.