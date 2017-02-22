«АвтоВАЗ» выставил ценник на «Весту» в евро

С 21 февраля в Германии начались продажи Lada Vesta. Как сообщается на официальном сайте «АвтоВАЗа», цены на автомобиль начинаются от 12,5 тысячи евро.

Для немецкого рынка Lada Vesta была модернизирована. В автомобиле применили систему снижения токсичности под стандарт «Евро-6». Также были заменены некоторые материалы (декоративное покрытие, фреон кондиционера, элементы электрики).

Также для немцев в Lada Vesta добавили несколько опций, которые в перспективе «АвтоВАЗ» планирует внедрить и в российских версиях автомобиля. Речь идет о плафоне освещения для задних сидений, дневной подсветке комбинации приборов и датчиках давления в шинах.

Пока на немецкий рынок поступило около 200 Lada Vesta. Стартовая стоимость российского седана составила 12490 евро (МКП, чуть более 770 тысяч рублей) и 13250 евро (АМТ). В России цены на этот автомобиль начинаются от 515 тысяч 900 рублей.

Ранее гендиректор компании LADA Automobile GmbH Дитер Трзаска заявил, что Lada Vesta будет «абсолютно конкурентоспособной» на немецком рынке с точки зрения цены, качества и сборки. По его мнению, старт продаж будет удачным, если не допустить «негативного влияния политической конъюнктуры».