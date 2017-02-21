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Американец сыграл в Doom автомобилем
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Американец сыграл в Doom автомобилем 

Lenta.ru 21 февраля 2017
Мэтт Свортаут (Matt Swarthout) рассказал, как можно использовать автомобиль для игры в классический шутер Doom. Ролик с инструкцией и демонстрацией игрового процесса он разместил на своем YouTube-канале.
В результате модификаций, на бортовом компьютере его Porsche 911 запускается Doom, а управление происходит с помощью самой машины. Так, движение влево и вправо осуществляется поворотом руля, для движения вперед и назад используются педали газа и тормоза, смена оружия осуществляется с помощью переключения передач, а стрельба — нажатием на клаксон.
В ноябре 2016 года один из покупателей нового MacBook Pro с сенсорной панелью адаптировал под дополнительный экран ноутбука игру Doom. Игра идет в разрешении 2170 на 60 пикселей и сильно искажена. Другой фанат игры с новым MacBook продемонстрировал хак, который позволяет вынести на сенсорную панель интерфейс игры. Дополнительный экран отображает здоровье, боекомплект и статус игрока.
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