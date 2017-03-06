Новый BMW X3 в камуфляже проехал боком по льду в Швеции

Компания BMW опубликовала видеотизер кроссовера X3 нового поколения. В ролике новинка проехала по льду и снегу в рамках испытаний, которые немецкий автопроизводитель проводит в зимних условиях в Швеции.

Никакой дополнительной информации о модели в BMW не привели. Автопроизводитель отметил лишь, что новинка будет представлена очень скоро.

Как сообщалось ранее, дебют BMW X3 нового поколения состоится осенью текущего года на автосалоне во Франкфурте. Вседорожник станет первой моделью немецкой марки, которую построят на новом заднеприводном модульном шасси. Предполагается, что X3 следующего поколения станет на 100 килограммов легче предшественника.

Моторная гамма BMW X3 будет состоять из дизельных «турбочетверок», а также из бензиновых и дизельных «шестерок». У модели появятся два «заряженных» варианта, которые получат трехлитровые шестицилиндровые турбомоторы от M3/M4. Отдача агрегата на версии M40i составит 360 сил, а на варианте X3 M — 422 силы.

Предполагается, что ближе к 2020 году у BMW X3 появится полностью электрическая версия.