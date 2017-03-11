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Том Хэнкс похвастался купленной «Буханкой»
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Том Хэнкс похвастался купленной «Буханкой» 

Рамблер 11 марта 2017

Голливудский актер Том Хэнкс сфотографировался рядом с УАЗ-452 и сообщил, что отправляется в поход. Снимок он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
«Я получил новый грузовик! Я отправляюсь в поход!», — сообщил подписчикам Хэнкс.

I got a new truck! I'm going camping! Hanx.

Публикация от Tom Hanks (@tomhanks)

Русскоязычные пользователи тут же сообщили актеру, что на фото российский грузовик — так называемая «Буханка».
УАЗ-452 — грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости, производится на Ульяновском автомобильном заводе. Серийный выпуск УАЗ-452 был начат в 1965 году.
Недавно Хэнкс подарил кофеварку журналистам, работающим в Белом доме в Вашингтоне. К подарку прилагалась записка.
«Продолжайте хорошую схватку за Правду, Справедливость и Американский путь. Особенно в части Правды», — говорилось в ней.
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