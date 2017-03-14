Мустафина продает олимпийский BMW X6

Гимнастка Мустафина объявила о продаже автомобиля, подаренного за победу на ОИ-2016

Российская гимнастка Алия Мустафина выставила на продажу свой автомобиль, подаренный ей за победу на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де— Жанейро. Об этом она написала в социальной сети «Инстаграм».

"Друзья, продаю свою машину BMW X6 xDrive35i, — написала Мустафина. — Была подарена за олимпийское золото в августе 2016, эксклюзивная модель. В отличном состоянии, относилась бережно, ездила аккуратно, честное слово. Не хочется с ним расставаться, но так складываются обстоятельства".

Мустафина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях (2012, 2016). Также на ее счету два серебра и три бронзы Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де— Жанейро. Она является трехкратной чемпионкой мира и многократным призером европейского первенства.

По завершении Олимпиады в Рио-де-Жанейро несколько российских олимпийцев, в том числе обладательница двух серебряных наград Юлия Ефимова, бронзовый призер велосипедист Денис Дмитриев и одна из членов сборной России по синхронному плаванию, решили продать подаренные им автомобили.