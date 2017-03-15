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Кокорина могут лишить водительских прав
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Кокорина могут лишить водительских прав 

Рамблер 15 марта 2017
Тверской суд Москвы 15 марта примет решение по делу футболиста петербургского клуба «Зенит» Александра Кокорина, задержанного в центре столицы за нарушение ПДД. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство уточняет, что против Кокорина был составлен протокол по части 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях (выезд на встречную полосу или трамвайные пути). По этой статье футболисту грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права на срок до шести месяцев.
По данным МВД, в ночь на 26 февраля в районе дома номер 5 на Страстном бульваре инспектор ДПС остановил Bentley за нарушение ПДД. На водителя, которым оказался Кокорин, составили административный протокол за выезд на встречную полосу. В пресс-службе столичной полиции ТАСС рассказали, что Кокорин ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения.
Ранее в СМИ появилась информация, что футболист не согласился с составленным протоколом и потребовал пересмотра решения инспектора.
Позже агент Кокорина рассказал, что инспекторы ДПС 25 февраля составили на футболиста административный протокол. По словам агента, футболист заехал колесом на полосу дорожной разметки на Малой Дмитровке. Агент подчеркнул, что это «обычная житейская история», а по встречной полосе «ночью никто не гонял», вопреки сообщениям СМИ.
В футбольном клубе «Зенит» отказались комментировать дорожный инцидент, потому что случившееся «находится в юридической плоскости». Представители клуба отметили, что инцидент произошел 25 февраля, когда у команды был выходной, а Кокорин находился в Москве. В «Зените» также подчеркнули, что «бульварная пресса» исказила и преувеличила детали случившегося.
Сам Кокорин заявил, что «при выезде поворачивал налево и зацепил встречную полосу».
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