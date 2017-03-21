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Игрушечные машинки отбуксировали двухтонный пикап Toyota
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Игрушечные машинки отбуксировали двухтонный пикап Toyota 

Motor.ru 21 марта 2017
Пятнадцать игрушечных пикапов Tamiya Hilux Bruiser 4X4 на радиоуправлении отбуксировали настоящий пикап Toyota Hilux массой 2165 килограммов. Ролик с трюком опубликован на YouTube-канале британского офиса японского автопроизводителя.
Во время подготовки к трюку давление в шинах на игрушечных автомобилях довели до максимального значения, а в кузова машинок положили по 500 граммов груза для того, чтобы обеспечить оптимальное сцепление с поверхностью. Помимо этого, было разработано специальное стальное крепление для буксировки.
В 1980-х радиоуправляемые автомобили Tamiya проделали такой же трюк, отбуксировав пикап Toyota.
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