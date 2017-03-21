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«АвтоВАЗ» объявил о масштабном отзыве авто
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АвтоВАЗ оплатит ремонт отозванных Lada Kalina и Granta 

Рамблер 21 марта 2017
АвтоВАЗ оплатит все работы по устранению возможной неисправности в автомобилях Lada Kalina и Granta, которые ранее были отозваны. Об этом сообщает Life со ссылкой на руководителя пресс-центра компании Сергея Ильинского.
По его словам, возможная проблема с касанием тросика привода сцепления и топливной трубки, приводящая к ее перетиранию, — не ошибка. Ильинский пояснил, что это «просто внезапно проявившаяся особенность эксплуатации автомобиля, которая исправляется».
«Речь не идет о том, что на всех автомобилях все тросики касаются и все трубки перетираются. Это превентивная мера», — уточнил представитель компании.
Ранее стало известно, что АвтоВАЗ отзовет более 106 тысяч автомобилей из-за возможного перетирания тросом сцепления топливной трубки. В Росстандарте сообщили http://gost.ru/wps/portal/pages/news/?article_id=5480, что компания бесплатно установит на Lada Kalina и Lada Granta защитную облицовку, которая исключит возможность перетирания трубок. Владельцам подпадающих под отзыв автомобилей сообщат о необходимости доставить машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонта.
Автовладельцы смогут самостоятельно определить, есть ли их Lada среди отозванных. Для этого нужно сопоставить VIN-код автомобиля с опубликованным на сайте Росстандарта перечнем.
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