Верховный суд освободил детей от автокресел

Российские родители могут перевозить детей до 12 лет без автокресел. Такое решение, как стало известно 28 марта, вынес Верховный суд России. Правда, есть существенная оговорка — в машине должны быть использованы альтернативные удерживающие устройства в сочетании с ремнями безопасности.

С иском в Верховный суд обратился житель Екатеринбурга, которого оштрафовали на 3000 рублей за неправильную перевозку своего ребёнка. Мужчина сначала пытался доказать инспекторам, а потом и местным судьям, что имеет право сажать малыша не в автокресло, а использовать детское удерживающее устройство «ФЭСТ». Это треугольная тканевая накладка на штатный ремень безопасности, отводящая лямку от области шеи ребёнка к грудной клетке.

После того, как обжаловать решение о штрафе водителю не удалось ни в районном, ни в областном суде, он обратился в Верховный суд, где получил поддержку. Судья ВС Владимир Меркулов обратил внимание на дословную формулировку пункта правил дорожного движения, регламентирующего перевозку детей, рассказал Авторадио юрист Дмитрий Славнов:

"В правилах перевозки пассажиров сказано, что для перевозки пассажиров в возрасте до 12 лет, вам необходимо использовать детское удерживающее устройство или иное удерживающее устройство. Как правило, судьи не принимали во внимание, особенно инспекторы, эту надпись «иное удерживающее устройство». Ну и, соответственно, выписывали штраф. На сегодняшний день Верховный суд дал разъяснение, что здесь самое главное не то, где сидит маленький пассажир, здесь самое главное, что ремни безопасности не располагаются у него на горле, а, действительно, располагаются на грудной клетке!"

Получается, что требование перевозить детей только в автокреслах — незаконное. Более того, оно и не гуманное — невозможно посадить в такое кресло детей высокого роста или большого веса, а также детей с ограниченными физическими возможностями.

Поэтому за водителем остаётся право выбора между автокреслом и детским удерживающим устройством. Единственное условие: последнее должно соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза и представлять из себя набор из лямок и регулирующих механизмов. О том, какие удерживающие устройства считаются безопасными, Авторадио рассказал заместитель директора Центрального научно-исследовательского автомобильного института Денис Загарин:

"Детские удерживающие устройства или детские удерживающие системы — это специально предназначенные конструкции, как правило, это развитые кресла с боковой поддержкой, с поддержкой головы. Это люки и бустеры для детей самого старшего возраста. Иные устройства, различного рода лямочки, корректоры, адаптеры, книги, подушки там и так далее — такие устройства не только не обеспечивают безопасность ребёнка при перевозке в случае дорожно-транспортного происшествия, но и, наоборот, даже наносят дополнительные травмы".

Центральный научно-исследовательского автомобильный институт «НАМИ» регулярно проводит краш-тесты автокресел и других удерживающих устройств. Поэтому эксперты не понаслышке знают, какие приспособления самые надёжные и качественные. Например, специалисты советуют при покупке автокресел обращать внимание на сертификаты, так как огромное количество продаваемых устройств — подделка. Кроме того рекомендуют выбирать автокресло вместе с ребёнком: подбирать под его рост и вес.