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Появилось видео испытаний новейших броневиков «Тайфун» и «Торнадо»
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Появилось видео испытаний новейших броневиков «Тайфун» и «Торнадо» 

ТК «Звезда» 1 апреля 2017
Опубликовано видео из цеха производства новейших российских сверхзащищенных бронемашин «Тайфун», «Торнадо» и «Выстрел». Ролик предоставлен «Заводом специальных автомобилей» АО «Ремдизель» блогу BMPD.
На кадрах бронированный однообъемный автомобиль К-53949, бронированный модульный автомобиль К-63968 «Тайфун-К», бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ» для воздушно-десантных войск, бронированный унифицированное шасси К-53958 «Торнадо», а также бронеавтомобиль К-43269 «Выстрел».
Также на видео показано, каким образом машины собираются. Далее показаны впечатляющие кадры испытания бронемашин.
Семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности «Тайфун» уже хорошо знакомо в Вооруженных Силах. И если еще недавно эти машины можно был видеть только на парадах, то сегодня они уже эксплуатируются в войсках. Техника этого класса считается перспективной унифицированной платформой для бригад Сухопутных войск.
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