Lada Vesta Cross заметили на тестах в Тольятти

Замаскированная Lada Vesta Cross наматывает круги по Тольятти

Вседорожный универсал, который отличается от Vesta SW увеличенным клиренсом и пластиковыми накладками на бамперы и арки, был замечен на улицах города во время испытаний.

Свежую партию шпионских фотографий опубликовало сообщество «Российский Автопром». Известно, что полноценное производство модели будет запущено в сентябре. Новинку предложат с бензиновыми моторами объемом 1,6 и 1,8 литра, отдача которых составляет 106 и 122 л. с. соответственно. По предварительным данным, автомобиль будет стоить от 800 тысяч рублей.

Между тем, как сообщал «Авторамблер», на предприятии «ИжАвто» в рамках подготовки к сборке универсалов Vesta было выпущено 10 экземпляров.