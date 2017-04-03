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Lada Vesta Cross заметили на тестах в Тольятти
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Замаскированная Lada Vesta Cross наматывает круги по Тольятти 

Авторамблер 3 апреля 2017
Вседорожный универсал, который отличается от Vesta SW увеличенным клиренсом и пластиковыми накладками на бамперы и арки, был замечен на улицах города во время испытаний.
Свежую партию шпионских фотографий опубликовало сообщество «Российский Автопром». Известно, что полноценное производство модели будет запущено в сентябре. Новинку предложат с бензиновыми моторами объемом 1,6 и 1,8 литра, отдача которых составляет 106 и 122 л. с. соответственно. По предварительным данным, автомобиль будет стоить от 800 тысяч рублей.
Между тем, как сообщал «Авторамблер», на предприятии «ИжАвто» в рамках подготовки к сборке универсалов Vesta было выпущено 10 экземпляров.
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