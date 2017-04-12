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МВД и Минтранс по поручению Шувалова приступили к разработке изменений в ПДД
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МВД и Минтранс по поручению Шувалова приступили к разработке изменений в ПДД 

ТАСС 12 апреля 2017
МВД России совместно с Минтрансом по поручению первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова приступили к разработке изменений в правила дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.
"МВД России совместно с Минтрансом прорабатываются предложения, связанные с внесением изменений в правила дорожного движения, приближающие их к общеевропейским стандартам", — сообщили в ведомстве на запрос ТАСС.
Также в МВД отметили, что соответствующий законопроект с изменениями правил движения будет опубликован для общественного обсуждения. «В случае разработки соответствующей законодательной инициативы она будет размещена для проведения процедуры общественного обсуждения на regulation.gov.ru», — заключили в пресс-центре.
Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов дал поручение представить предложения, предусматривающие установление приоритета проезда перекрестка с круговым движением. Согласно изменениям, водители, двигающиеся по перекрестку с круговым движением, получат преимущество перед автомобилями, выезжающими на перекресток. Также первый вице-премьер поручил Минтрансу, МВД и правительству Москвы с привлечением экспертов проработать вопрос введения еще одной международной практики — зон успокоенного движения для развития пешеходных пространств.
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