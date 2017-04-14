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Водителям готовят новые лишения
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Водителям готовят новые лишения 

Рамблер 14 апреля 2017
В Госдуму внесли законопроект, предполагающий лишение прав за отказ пропустить автомобиль экстренной службы с включенной мигалкой. Об этом сообщает «Газета.ру».
По данным издания, документ уже получил положительные отзывы из ряда регионов и правового управления Госдумы. По задумке авторов проекта, штрафы за игнорирование спецсигналов нужно поднять с 500 до 1500 рублей, а в случае с машинами экстренных служб, имеющих вдобавок специальные цветографические схемы, — лишать водителей прав на срок 6–12 месяцев вместо нынешних одного-трех.
Из пояснительной записки к документу следует, что в первую очередь инициатива должна привлечь внимание к ситуациям, когда водители не пропускают автомобили скорой помощи. Но ответственность также последует и в случае непропуска машин полиции, МЧС и других экстренных служб.
Один из авторов поправок, единоросс Александр Сидякин рассказал «Газете.ру», что основная санкция проекта — это штраф, а лишение прав — «некая альтернатива». «Суд, вынося постановление о степени ответственности, будет руководствоваться и степенью вины, и обстоятельствами нарушения. Но если нарушитель при всем этом хамит, ругается матом, как мы видели на записях с видеорегистраторов, то таких товарищей однозначно нужно лишать прав», — пояснил он.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков усомнился в необходимости новых ужесточений, отметив, что даже действующие сейчас нормы не соблюдаются. «Если бы на всех „скорых“, пожарных автомобилях, стояли видеорегистраторы и водители этих автомобилей быстро передавали в ГИБДД сообщения о нарушителях и их бы задерживали на месте, то правоприменительная практика работала бы. Но этого не делается», — отметил депутат.
Поводом для разработки законопроекта стал резонансный случай, который произошел в Петропавловске-Камчатском в январе 2017 года. Тогда 21-летний молодой человек погиб, не дождавшись скорой помощи, которая не смогла попасть к нему из-за перекрытой другим автомобилем дороги.
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