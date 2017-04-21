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В Монако показали летающий автомобиль
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Летающие автомобили за сотни тысяч евро показали в Монако 

Lenta.ru 21 апреля 2017
На проходящей в Монако выставке To Marques продемонстрированы два прототипа летающих автомобилей. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
Новинки представили голландская компания Pal V и стартап из Словакии AeroMobil. Модель Pal V Liberty оборудована складным ротором и может поступить в продажу уже в конце 2018 года. Фирма уже начала принимать предзаказы, однако технические характеристики машины не раскрываются. Цена колеблется от 299 до 599 тысяч евро в зависимости от комплектации. Прототип двухместной машины AeroMobil, по словам создателей, способен развивать скорость 160 километров в час на земле и 200 километров в час в воздухе.
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