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ГИБДД разъяснила порядок экзамена на права
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ГИБДД разъяснила порядок экзамена на права 

Рамблер 24 апреля 2017
ГИБДД выпустила разъяснения по поводу порядка проведения экзаменов для автомобилистов и выдачи водительских прав. Отмечается, что данные разъяснения не имеют юридической силы. Однако ведомство собирает пожелания до 10 мая и учтет их при подготовке проекта изменений регламента. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
В данных разъяснениях указано, что в случае если на площадке у машины заглох двигатель во время упражнений, то ошибкой это не считается. Ранее данная ситуация нигде не прописывалась. Также указано, что если упражнения выполняются последовательно, то водителю не нужно останавливаться перед каждым.
В разъяснениях уточняется, что экзаменатор не имеет права требовать от мотоциклиста надеть экипировку и защиту. На экзамене необходимо иметь только шлем.
По словам экспертов, из-за отсутствия разъяснений автошколы понесли значительные затраты.
«Именно на автошколы легла основная финансовая нагрузка по оснащению машин и площадок для приема экзаменов по новым требованиям. Затраты одной автошколы составили в среднем от 100 тыс. до 300 тыс. руб., а в некоторых случаях и до 1 млн руб. И, как выясняется после выхода разъяснений, многие затраты были сделаны зря», — рассказала президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.
Она также отметила, что разосланные рекомендации в некоторых случаях противоречат самому регламенту, что может запутать еще больше.
Новый регламент вступил в силу 1 сентября 2016 года.
 Ещё 60 источников 
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