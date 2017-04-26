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Во Франции обнаружили заброшенный автосалон LADA
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Во Франции обнаружили заброшенный автосалон LADA 

РИА Новости 26 апреля 2017
Заброшенный автосалон LADA найден на востоке Франции. Соответствующие снимки опубликованы в сообществе Facebook «Автомобильный исторический портал».
Утверждается, что опустевший дилерский центр находится неподалеку от города Макон. На фотографиях можно увидеть заржавевшие «восьмерки» и «десятки». Особое внимание участников сообщества привлекли «девятки» с короткими крыльями, снятые с производства в 1991 году.
Подписчики группы отметили, что на некоторых машинах установлены старые номерные знаки без символики ЕС. Пользователи предположили, что автосалон мог быть передан банку в счет погашения долгов, однако в дальнейшем организации не удалось реализовать имущество.
Экспорт продукции "АвтоВАЗа" во Францию был прекращен в 2008 году. На сегодняшний день машины российского автогиганта можно приобрести в Германии, Венгрии и Словакии.
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