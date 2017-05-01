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Основатель SpaceX представил проект автомобильных тоннелей
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Основатель SpaceX представил фантастический проект автомобильных тоннелей 

РИА Новости 1 мая 2017
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск представил видеоролик, показывающий функционирование системы автоматических подземных тоннелей, призванных разгрузить транспортные магистрали крупных городов.
Проект The Boring Company представляет собой 30-уровневую систему тоннелей, по которым со скоростью 200 километров в час мчатся платформы с установленными на них автомобилями.
Реализовать проект изобретатель намерен в Лос-Анджелесе.
Разработка, как надеется изобретатель, окажет существенную помощь в борьбе с пробками.
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