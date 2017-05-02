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Улицы в центре Москвы перекроют 3 и 7 мая
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Улицы в центре Москвы перекроют 3 и 7 мая для репетиции парада Победы 

РИА Новости 2 мая 2017
Движение для автомобилистов в центре Москвы ограничат 3 и 7 мая для проведения репетиции парада военной техники, сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Так, 3 мая с 17.00 и 7 мая с 5.00 и до окончания репетиций ограничат движение по маршруту прохождения военной техники: от улицы Нижние Мневники через Красную Пресню, Большую Садовую, Тверскую, Кремлевскую набережную, Моховую и до Большого Каменного моста.
В связи с этим водителей просят отказаться от поездок в центр на автомобилях, пересесть на общественный транспорт и планировать свои маршруты с учетом ограничений.
В ЦОДД напомнили, что на пути следования колонны располагаются станции метро, в том числе «Молодежная», «Маяковская», «Охотный ряд» и «Театральная».
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