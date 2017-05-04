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Супермощная гоночная Lada Vesta прошла первые испытания
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Новая гоночная Lada Vesta прошла испытания 

Motor.ru 4 мая 2017
В текущем году в Российской серии кольцевых гонок выступит Lada Vesta, подготовленная в соответствии с требованиями международной гоночной серии TCR International Series. На данный момент первый из двух автомобилей был протестирован на испытательном полигоне «АвтоВАЗа» в селе Сосновка, Самарская область.
«Веста» стала первым российским автомобилем, построенным по стандартам чемпионата TCR. Седан имеет передний привод и 350-сильный турбированный мотор объемом два литра. Машина будет выступать в топовом классе «Туринг».
Первый этап Российской серии кольцевых гонок состоится в ближайший уикенд на автодроме в Чечне. За команду Lada Sport Rosneft на «Весте» будут выступать 14-кратный чемпион России по автомобильному спорту Кирилл Ладыгин, а также Владимир Шешенин.
Кроме того, другие автомобили коллектива, включая гоночную «Калину», будут представлены еще двух классах чемпионата — «Супер-продакшн» и «Национальный».
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